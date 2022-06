Covid, 56.166 nuovi casi su 248.042 tamponi e altri 75 morti (Di giovedì 23 giugno 2022) Il tasso di positività si attesta al 22,6%, in aumento dello 0,8% rispetto a mercoledì. I guariti odierni sono 29.798. Stabili le terapie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 giugno 2022) Il tasso di positività si attesta al 22,6%, in aumento dello 0,8% rispetto a mercoledì. I guariti odierni sono 29.798. Stabili le terapie ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? Sono 56.166 i nuovi contagi da #Covid in Italia oggi, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano, i… - il_piccolo : Covid, il bollettino del 23 giugno: 56.166 nuovi casi e 75 morti. Tasso di positività al 22,6% - flamanc24 : RT @cjmimun: COVID: 56.166 CASI E 75 MORTI IN 24 ORE - LIDAMUGNAI : RT @rtl1025: ?? Sono 56.166 i nuovi contagi da #Covid in Italia oggi, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, alt… - messveneto : Covid, il bollettino del 23 giugno: 56.166 nuovi casi e 75 morti. Tasso di positività al 22,6%: Stabili le terapie… -