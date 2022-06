Covid, 56.166 nuovi casi e 75 decessi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 56.166 i nuovi casi di Coronavirus in Italia su un totale di 248.042 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano rilevamento effettuato dal Ministero della Salute. I deceduti sono 75, che portano al totale delle vittime da inizio pandemia a quota 167.967. I ricoverati con sintomi sono 5.064, 17 in più rispetto alle scorse 24 ore. Stabili i ricoverati in terapia intesiva che restano a quota 216. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 56.166 idi Coronavirus in Italia su un totale di 248.042 tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano rilevamento effettuato dal Ministero della Salute. I deceduti sono 75, che portano al totale delle vittime da inizio pandemia a quota 167.967. I ricoverati con sintomi sono 5.064, 17 in più rispetto alle scorse 24 ore. Stabili i ricoverati in terapia intesiva che restano a quota 216. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

repubblica : Covid, il bollettino: 56.166 casi e 75 morti. Il tasso di positivita' sale al 22,6% - rtl1025 : ?? Sono 56.166 i nuovi contagi da #Covid in Italia oggi, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano, i… - AndreaLisi15 : RT @dottorbarbieri: Sono 56.166 i nuovi casi Covid, in aumento sui 53.905 precedenti, a fronte di 248.042 tamponi processati. Il tasso di… - Miti_Vigliero : Covid Italia 248.042 tamponi totali 56.166 nuovi contagi 22,64% tasso positività 117 ricoverati con sintomi 31 ing… - Aio_Ben : RT @YanezPeter: Pillole di ottimismo in Italia ???? 23 giugno 2020 18 ?? e 113 nuovi casi 23 giugno 2021 30 ?? e 1140 nuovi casi 23 giugno… -