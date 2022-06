(Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 56.166 idi Coronavirus in Italia su un totale di 248.042 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano rilevamento effettuato dal Ministero della Salute. I deceduti sono 75, che portano al totale delle vittime da inizio pandemia a quota 167.967. I ricoverati con sintomi sono 5.064, 17 in più rispetto alle scorse 24 ore. Stabili i ricoverati in terapia intesiva che restano a quota 216. (ITALPRESS).

Pubblicità

repubblica : Covid, il bollettino: 56.166 casi e 75 morti. Il tasso di positivita' sale al 22,6% - rtl1025 : ?? Sono 56.166 i nuovi contagi da #Covid in Italia oggi, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano, i… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 56.166 nuovi casi e 75 decessi nelle ultime 24 ore -… - ZerounoTv : Covid, 56.166 nuovi casi e 75 decessi nelle ultime 24 ore - telodogratis : Covid oggi Italia, 56.166 contagi e 75 morti: bollettino 23 giugno -

Prosegue l'ascesa della curva epidemica, oggi con 56.casi contro i 53.905 di ieri, ma soprattutto con un incremento di 20mila contagi rispetto a ... Continua a crescere la curva dei contagi da-..., tre pazienti con sintomi su 10 rifiutano il tampone per non dover fare la quarantena' Il totale dei casi di- 19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 18.071.634 (+56.) ...Sono 56.166 i nuovi casi di Coronavirus in Italia su un totale di 248.042 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano rilevamento effettuato dal Ministero della Salute. I ...Rispetto a giovedì scorso si registrano 19.593 casi in più. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+8.507) seguita da Lazio (+6.879), Veneto (+6.154), Campania (+5.407), Sicilia (+4.349), Emi ...