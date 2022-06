Covid: 56.166 contagi e 75 vittime. Tasso sale al 22,6% (Di giovedì 23 giugno 2022) Non si ferma la risalita del Covid: anche nelle ultime 24 ore, in base al bollettino del ministero della Salute, si sono registrati 56.166 nuovi quasi, circa 3mila più di ieri, e 75 vittime, 25 in più. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Non si ferma la risalita del: anche nelle ultime 24 ore, in base al bollettino del ministero della Salute, si sono registrati 56.166 nuovi quasi, circa 3mila più di ieri, e 75, 25 in più.

