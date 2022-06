Costa Volpino | donna muore travolta da una moto

(Di giovedì 23 giugno 2022). Tragedia nella mattinata di giovedì (23 giugno) lungo via Nazionale. Unadi 70 anni ha perso la vita dopo essere statada unamentre stava attraversando sulle strisce pedonali. La dinamica è ancora da chiarire. Secondo le prima informazioni fornite dai carabinieri la 70enne sarebbe statamentre si trovava sulle strisce pedonali da unaguidata da un uomo di 55 anni. La richiesta di soccorso è arrivata al numero unico di emergenza 112 poco prima delle 8. Sul posto in pochi minuti sono arrivate 3 ambulanze e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo, insieme alle forze dell’ordine. In zona, dato anche l’orario di punta, si sono formate lunghe code che hanno congestionato soprattutto il centro di...

