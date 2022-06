“Cosa mi ha fatto Vladimir Luxuria”. Isola dei Famosi, Lory Del Santo: spuntano retroscena (Di giovedì 23 giugno 2022) Isola dei Famosi, Lory del Santo contro Vladimir Luxuria. L’ex naufraga ha lasciato l’Honduras da due settimane ma continua a far parlare di sé. Prima l’addio in diretta al fidanzato Marco Cucolo, e la riappacificazione con tanto di polemiche, poi diverse sparate su alcuni suoi ex colleghi. L’ultimo della lista Luca Daffrè. “Lui è stato l’ambasciatore della falsità, ma se questo piace a me va anche bene così…”. La showgirl poi ha detto di non avere neppure più voglia di spendere parole per lui: “Non lo stimo…”. Ma è di nuovo contro Vladimir Luxuria che usa le parole più dure. Lory lo ha fatto dalle colonne di Novella 2000. “Luxuria non ha avuto neanche l’accortezza di basarsi su cose dette o ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022)deidelcontro. L’ex naufraga ha lasciato l’Honduras da due settimane ma continua a far parlare di sé. Prima l’addio in diretta al fidanzato Marco Cucolo, e la riappacificazione con tanto di polemiche, poi diverse sparate su alcuni suoi ex colleghi. L’ultimo della lista Luca Daffrè. “Lui è stato l’ambasciatore della falsità, ma se questo piace a me va anche bene così…”. La showgirl poi ha detto di non avere neppure più voglia di spendere parole per lui: “Non lo stimo…”. Ma è di nuovo controche usa le parole più dure.lo hadalle colonne di Novella 2000. “non ha avuto neanche l’accortezza di basarsi su cose dette o ...

