Cosa è successo al Settebello e perché non si gioca Italia-Canada di pallanuoto | rebus classifica

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 giugno 2022) L’non scenderà in acqua oggi pomeriggio (ore 19.30) per fronteggiare ilai Mondiali 2022 dimaschile. La partita è infatti stata annullata e dunque non si giocherà nella giornata odierna. Cos’èal? Gli azzurri non potranno fronteggiare la compagine nordamericanatra le fila avversarie sono state riscontrate tre positività al Covid-19. Gli atleti risultano asintomatici e sono già stati messi in isolamento dal resto della squadra. A questo punto si attendono decisioni da parte della Task Force FINA sul Covid. Verranno eseguiti ulteriori tamponi e la federazione internazionale dovrà incontrare i rappresentanti delle quattro squadre del gruppo C (, Spagna,, Sudafrica). Al momento non è ancora ...