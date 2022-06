CORSPORT – Ostigard: Giuntoli incontra il manager per il contadino del Nord, tutti i dettagli (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Napoli ha molti tasselli da riempire nel suo calciomercato, sia in entrata che in uscita ma dopo l’accelerata ora si trova in un momento di stasi. Troppe, tante, le problematiche da risolvere che hanno creato un ingorgo tra entrata ed uscita. Ma c’è un posto completamente vuoto che attende solo di essere riempito è quello del difensore centrale, per completare il pacchetto di quattro da offrire a Luciano Spalletti. Cristiano Giuntoli sta trattando Leo Ostigard difensore ex Genoa di proprietà del Brighton. Il club inglese sta facendo resistenza sulla cessione, nonostante la società partenopea abbia messo sul piatto un’offerta tra i 4 ed i 5 milioni di euro di parte fissa. Giuntoli punta su Ostigard: il Napoli in attesa Fino ad ora l’affare non si è sbloccato, tanto che la società si sta guardando anche intorno ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Napoli ha molti tasselli da riempire nel suo calciomercato, sia in entrata che in uscita ma dopo l’accelerata ora si trova in un momento di stasi. Troppe, tante, le problematiche da risolvere che hanno creato un ingorgo tra entrata ed uscita. Ma c’è un posto completamente vuoto che attende solo di essere riempito è quello del difensore centrale, per completare il pacchetto di quattro da offrire a Luciano Spalletti. Cristianosta trattando Leodifensore ex Genoa di proprietà del Brighton. Il club inglese sta facendo resistenza sulla cessione, nonostante la società partenopea abbia messo sul piatto un’offerta tra i 4 ed i 5 milioni di euro di parte fissa.punta su: il Napoli in attesa Fino ad ora l’affare non si è sbloccato, tanto che la società si sta guardando anche intorno ...

