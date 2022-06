Corsi: «Abbiamo esonerato Andreazzoli per evitare che la squadra si sentisse appagata» (Di giovedì 23 giugno 2022) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva. Ha parlato dell’esonero di Andreazzoli al termine della stagione e delle motivazioni che lo hanno spinto a decidere in tal senso. “Siamo orientati sul futuro, è il momento di sbagliare il meno possibile. Al di là del senso di gratitudine che Abbiamo nei suoi confronti e del lavoro svolto da Andreazzoli, Abbiamo pensato che fosse la scelta migliore cambiare metodi di lavoro per evitare un senso di appagamento nella squadra. Non Abbiamo scelto Zanetti così, giocandoci un jolly, ma attraverso una serie di valutazioni. L’anno prossimo sarà ancora più difficile, dovremo allestire una squadra all’altezza, oggi Abbiamo il 60% di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva. Ha parlato dell’esonero dial termine della stagione e delle motivazioni che lo hanno spinto a decidere in tal senso. “Siamo orientati sul futuro, è il momento di sbagliare il meno possibile. Al di là del senso di gratitudine chenei suoi confronti e del lavoro svolto dapensato che fosse la scelta migliore cambiare metodi di lavoro perun senso di appagamento nella. Nonscelto Zanetti così, giocandoci un jolly, ma attraverso una serie di valutazioni. L’anno prossimo sarà ancora più difficile, dovremo allestire unaall’altezza, oggiil 60% di ...

