Corriere del Mezzogiorno: Koulibaly rifiuta 4 milioni all’anno. De Laurentiis prepara il rilancio per il rinnovo (Di giovedì 23 giugno 2022) Il rinnovo di Kalidou Koulibaly è una delle priorità di Aurelio De Laurentiis. Il calciatore senegalese ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 ed il Napoli non ha alcuna intenzione di vederlo partire a parametro zero tra dodici mesi. Come svela il Corriere del Mezzogiorno, l’ultima offerta formalizzata dal presidente partenopeo è di un ingaggio di 4 milioni di euro che con i bonus arriva a 4.5. Una cifra che il capitano del Senegal ha rifiutato. Sullo sfondo ci sono le avances del Barcellona, del Chelsea e soprattutto della Juventus (la pista bianconera è una strada che Koulibaly non vuole percorrere per rispetto dei tifosi del Napoli). De Laurentiis non molla e presto farà pervenire un rilancio per il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 giugno 2022) Ildi Kalidouè una delle priorità di Aurelio De. Il calciatore senegalese ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 ed il Napoli non ha alcuna intenzione di vederlo partire a parametro zero tra dodici mesi. Come svela ildel, l’ultima offerta formalizzata dal presidente partenopeo è di un ingaggio di 4di euro che con i bonus arriva a 4.5. Una cifra che il capitano del Senegal hato. Sullo sfondo ci sono le avances del Barcellona, del Chelsea e soprattutto della Juventus (la pista bianconera è una strada chenon vuole percorrere per rispetto dei tifosi del Napoli). Denon molla e presto farà pervenire unper il ...

Pubblicità

Corriere : Come si spiega l’andamento del rublo (che sembra dare ragione a Putin sulle sanzioni)? - elio_vito : Oggi al @Corriere Tajani dice tante sciocchezze, vanta il successo di Bucci e Lagalla come se fossero di FI, dice c… - CarloCalenda : Le elezioni a L'Aquila, Palermo e Parma dimostrano che c'è una parte del Paese che non si riconosce nelle grandi co… - GiovyDean : Per risolvere il problema #siccità in agricoltura, basterebbe organizzare una conferenza stampa di #Draghi in un ca… - ClimaSole : RT @napolipiucom: Corriere del Mezzogiorno: Koulibaly rifiuta 4 milioni all'anno. De Laurentiis prepara il rilancio per il rinnovo #Aureli… -