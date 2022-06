Coronavirus, i dati: 56.166 nuovi contagi e 75 vittime. Il tasso di positività è al 22,6% (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.905. Le vittime sono invece 75, in aumento rispetto alle 50 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 248.042 tamponi con il tasso di positività al 22,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 216, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.064. Questi i dati di giovedì scorso, il 16 giugno: 36.573 casi e 64 decessi, con 194.676 tamponi. Gli ingressi in terapia intensiva erano stati 20 a fronte dei 31 odierni. Gli attualmente positivi sono 652.572, quindi 27.559 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.071.634 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono 56.166 ida Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 53.905. Lesono invece 75, in aumento rispetto alle 50 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 248.042 tamponi con ildial 22,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 216, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.064. Questi idi giovedì scorso, il 16 giugno: 36.573 casi e 64 decessi, con 194.676 tamponi. Gli ingressi in terapia intensiva erano stati 20 a fronte dei 31 odierni. Gli attualmente positivi sono 652.572, quindi 27.559 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.071.634 ...

