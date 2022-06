Controllo armi in Usa, Senato: entro domani approvazione legge (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Nel giorno in cui la Corte Suprema ha allargato il diritto a circolare armati, con una sentenza che Joe Biden ha duramente criticato affermando che “dovrebbe allarmare tutti noi”, al Senato ha passato indenne l’ultimo ostacolo prima dell’approvazione finale la legge bipartisan sul Controllo delle armi. Con 65 voti favorevoli, compresi quelli di 15 repubblicani tra i quali il leader Mitch McConnell, la legge ha quindi superato il rischio del filibuster, l’ostruzionismo ad oltranza, e potrebbe essere approvata definitivamente già stanotte o domani. Il Bipartisan Safer Communities Act, frutto di negoziati di 20 Senatori, dieci per parte, non comprende le misure più drastiche, invocate da Biden, dai dem ed un numero crescente di americani, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Nel giorno in cui la Corte Suprema ha allargato il diritto a circolare armati, con una sentenza che Joe Biden ha duramente criticato affermando che “dovrebbe allarmare tutti noi”, alha passato indenne l’ultimo ostacolo prima dell’finale labipartisan suldelle. Con 65 voti favorevoli, compresi quelli di 15 repubblicani tra i quali il leader Mitch McConnell, laha quindi superato il rischio del filibuster, l’ostruzionismo ad oltranza, e potrebbe essere approvata definitivamente già stanotte o. Il Bipartisan Safer Communities Act, frutto di negoziati di 20ri, dieci per parte, non comprende le misure più drastiche, invocate da Biden, dai dem ed un numero crescente di americani, ...

