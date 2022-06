Consulta: decreto 'secretato', respinto ricorso parlamentari (Di giovedì 23 giugno 2022) Se il diritto di conoscere ciò che si vota è leso, non è il singolo parlamentare che può ricorrere ma solo l'assemblea. E' questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte costituzionale in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Se il diritto di conoscere ciò che si vota è leso, non è il singolo parlamentare che può ricorrere ma solo l'assemblea. E' questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte costituzionale in ...

Pubblicità

gseba_sca : @DiegoFusaro Proprio oggi Cassese, presidente emerito della Corte Costituzionale, ha ribadito che c'è un decreto vo… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Antenne 5G????? Eliminato il potere di scelta dei Sindaci nel Decreto Semplificazioni ??Conte: «Con la salute non si sche… - laperlaneranera : Antenne 5G????? Eliminato il potere di scelta dei Sindaci nel Decreto Semplificazioni ??Conte: «Con la salute non si s… - VanniniSilvio : @g_boggero Il decreto dovrebbe (per coerenza logico-giuridico con le motivazioni della Consulta) essere pienamente… -