Consulenti: il lavoro da casa è sempre più smart, gli italiani non vogliono tornare indietro (Di giovedì 23 giugno 2022) BOLOGNA – Il lavoro da casa? E’ sempre più ‘smart’, e i lavoratori non vogliono tornare indietro, pronti a essere valutati per i risultati raggiunti e non per l’orario di lavoro. E’ uno degli aspetti che emergono dalla ricerca ‘italiani e lavoro nell’anno della transizione’ condotta da Fondazione studi Consulenti del lavoro e Swg, e che sarà, insieme ad altre indagini, al centro del dibattito alla tredicesima edizione del Festival del lavoro, che si apre oggi pomeriggio al Palazzo della Cultura e dei Congressi a Bologna. Secondo la ricerca dei Consulenti del lavoro il numero dei lavoratori in smart working è passato da ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 giugno 2022) BOLOGNA – Ilda? E’più ‘’, e i lavoratori non, pronti a essere valutati per i risultati raggiunti e non per l’orario di. E’ uno degli aspetti che emergono dalla ricerca ‘nell’anno della transizione’ condotta da Fondazione studidele Swg, e che sarà, insieme ad altre indagini, al centro del dibattito alla tredicesima edizione del Festival del, che si apre oggi pomeriggio al Palazzo della Cultura e dei Congressi a Bologna. Secondo la ricerca deidelil numero dei lavoratori inworking è passato da ...

