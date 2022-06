Consiglio Ue, verso la storica decisione su ingresso dell’Ucraina e della Moldavia nell’Unione (Di giovedì 23 giugno 2022) Si preannuncia una giornata senza precedenti per l’Unione Europea. Per la prima volta nella storia i leader dell’Unione Europea, riuniti a Bruxelles, dovrebbero concedere lo status di candidato a un Paese in guerra, ossia all’Ucraina. Lo stesso status verrà concesso anche alla Moldavia, mentre per la Georgia è prevista la concessione della cosiddetta “prospettiva europea”. La decisione di concedere lo status di candidato dovrà essere approvata all’unanimità. La nomina formale dell’Ucraina a Paese candidato all’Ue, al momento, rappresenta soprattutto un gesto simbolico e di solidarietà verso Kiev, dato che la procedura durerà anni e il governo ucraino dovrà realizzare profonde riforme, per adattarsi a standard e leggi europee, le cosiddette acquis. Ma dall’Ucraina sono stati rilevati importanti ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Si preannuncia una giornata senza precedenti per l’Unione Europea. Per la prima volta nella storia i leader dell’Unione Europea, riuniti a Bruxelles, dovrebbero concedere lo status di candidato a un Paese in guerra, ossia all’Ucraina. Lo stesso status verrà concesso anche alla, mentre per la Georgia è prevista la concessionecosiddetta “prospettiva europea”. Ladi concedere lo status di candidato dovrà essere approvata all’unanimità. La nomina formalea Paese candidato all’Ue, al momento, rappresenta soprattutto un gesto simbolico e di solidarietàKiev, dato che la procedura durerà anni e il governo ucraino dovrà realizzare profonde riforme, per adattarsi a standard e leggi europee, le cosiddette acquis. Ma dall’Ucraina sono stati rilevati importanti ...

