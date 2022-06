Consiglio europeo | “Ucraina e Moldavia presto nell’Unione”

Pubblicità

Così il presidente delCharles Michel ha commentato la sessione al via nel pomeriggio delUe, in cui si deciderà se approvare la raccomandazione della Commissione europea ...Il presidente delMario Draghi è arrivato a Bruxelles dove si terrà il vertice del. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo videomessaggio è tornato a chiedere armi: 'Dobbiamo liberare la nostra terra, dateci subito più armi'. I russi avanzano a ...Prende il via oggi il Consiglio Europeo che tra il 23 e 24 giugno riunirà i capi di Stato e di governo dei Paesi aderenti a Bruxelles per definire le linee di politica interna ed estera che seguirà ...Milano, 23 giu. (askanews) - 'È un momento decisivo per l'Europa, è una decisione geopolitica che prenderemo oggi, sono fiducioso che accorderemo ...