Condizionatore, Covid e legionella: che legame c'è (Di giovedì 23 giugno 2022) P ro e contro del Condizionatore: dal Covid se non c'è ricambio d'aria, fino alla legionella in caso di filtri sporchi. Occhio alla cervicale se il getto d'aria è troppo forte e diretto. Consigli ... Leggi su donnamoderna (Di giovedì 23 giugno 2022) P ro e contro del: dalse non c'è ricambio d'aria, fino allain caso di filtri sporchi. Occhio alla cervicale se il getto d'aria è troppo forte e diretto. Consigli ...

Pubblicità

Incazzato_Nero1 : RT @PAwhistleblower: @MarcoRizzoPC Non ti dimenticare il condizionatore e il covid.... #Draghi - MWhitemyrtle : @Morbilla_ E la narrazione del covid versione crisi ambientale: dare la colpa al singolo quando chi può fare qualco… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Si installa sul soffitto come un normale condizionatore, però è in grado di filtrare e sanificare l'a… - PAwhistleblower : @MarcoRizzoPC Non ti dimenticare il condizionatore e il covid.... #Draghi - bricky04 : @Amos8125 @v2Dark Però è in linea con la politica di oggi. COVID colpa dei runner, scegli tra condizionatore e gas… -