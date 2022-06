Concorso Regione Sicilia, 1024 assunzioni per Centri Impiego: elenchi candidati idonei (Di giovedì 23 giugno 2022) **aggiornamento del 23/06/2022: sul sito del Formez sono stati resi disponibili gli elenchi dei candidati idonei a seguito dello svolgimento della prova scritta dei seguenti profili: RAF-AMM – Funzionario Amministrativo RAF-AVV – Funzionario Avvocato RAF-COG – Funzionario di controllo di gestione RAF-EFI – Funzionario economico finanziario RAF-SIT – Funzionario sistemi informativi e tecnologie RAF-TEC – Funzionario tecnico RAF-AGR – Funzionario tecnico CPI-AML – Analista del mercato del lavoro CPI-SAM – Specialista amministrativo contabile CPI-SIS – Specialista informatico statistico CPI-SML – Specialista mercato e servizi lavoro Scarica gli elenchi **aggiornamento del 26/04/2022: sul sito del Formez è stato pubblicato il calendario della prova scritta del Concorso per l’assunzione di 311 unità di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 giugno 2022) **aggiornamento del 23/06/2022: sul sito del Formez sono stati resi disponibili glideia seguito dello svolgimento della prova scritta dei seguenti profili: RAF-AMM – Funzionario Amministrativo RAF-AVV – Funzionario Avvocato RAF-COG – Funzionario di controllo di gestione RAF-EFI – Funzionario economico finanziario RAF-SIT – Funzionario sistemi informativi e tecnologie RAF-TEC – Funzionario tecnico RAF-AGR – Funzionario tecnico CPI-AML – Analista del mercato del lavoro CPI-SAM – Specialista amministrativo contabile CPI-SIS – Specialista informatico statistico CPI-SML – Specialista mercato e servizi lavoro Scarica gli**aggiornamento del 26/04/2022: sul sito del Formez è stato pubblicato il calendario della prova scritta delper l’assunzione di 311 unità di ...

ProDocente : Concorso straordinario bis: 36.836 candidati per 14.420 posti. Orale fuori regione per 964 candidati - JulianRoss79 : @MimmoAdinolfi @MassimoTurrini7 Nell'84 sono entrati in Regione FVG (senza concorso, con una legge speciale) più di… - ProDocente : Concorso straordinario-bis: 36.836 candidati per 14.20 posti. Orale fuori regione per 964 candidati - AssoNavigator : 'Positiva la disponibilità della Regione Sardegna a prorogare i contratti dei navigator e apprezzabile anche la dic… - Gemelli_Amber : LAVORO -