Come si spiega l’andamento del rublo (che sembra dare ragione a Putin sulle sanzioni)? (Di giovedì 23 giugno 2022) Contano due fattori: il rialzo dei prezzi di gas e petrolio (che arricchisce la Russia e rimpingua la sua bilancia valutaria) e un maggior controllo sui movimenti dei capitali Leggi su corriere (Di giovedì 23 giugno 2022) Contano due fattori: il rialzo dei prezzi di gas e petrolio (che arricchisce la Russia e rimpingua la sua bilancia valutaria) e un maggior controllo sui movimenti dei capitali

Pubblicità

Corriere : Come si spiega l’andamento del rublo (che sembra dare ragione a Putin sulle sanzioni)? - AlexBazzaro : Ma l’aggiornamento quotidiano e spasmodico sui contagi è propedeutico come spiega Rasi ad abituare alle restrizioni… - luigitecnologo : RT @GianniMagini: #Travaglio spiega come mai è nato questo governo e quale mandato abbia in realtà. 'Il mandato di #Draghi è quello di azz… - lovingthemisred : RT @pietrosversion: Spoiler seconda prova: - Scientifico: spiega i dieci minuti di All Too Well come unità di misura spazio temporale perfe… - fioridiIuna : RT @pietrosversion: Spoiler seconda prova: - Scientifico: spiega i dieci minuti di All Too Well come unità di misura spazio temporale perfe… -