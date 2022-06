Come riappare in pubblico la Regina Elisabetta: foto clamorosa | Guarda (Di giovedì 23 giugno 2022) La Regina Elisabetta più in forma che mai. Concluso il Giubileo di Platino, Sua Maestà ha ricevuto in udienza il governatore del Nuovo Galles del Sud, Margaret Beazley. Fin qui nulla di strano, se non fosse che l'ormai inseparabile bastone di legno è sparito. Dallo scorso 12 ottobre, la Regina non ha mai lasciato a casa l'accessorio in grado di aiutarla a camminare. Mai fino a ieri, mercoledì 22 giugno. A testimoniare l'incredibile cambiamento, una foto diffusa dalla stessa Elisabetta II su Instagram. Qui la Regina sfoggia uno sgargiante abito giallo a fiori, 3 giri di perle e orecchini abbinati. Sembra dunque che i suoi successori debbano mettersi il cuore in pace: il suo regno durerà ancora a lungo. "La Regina ha il controllo totale delle sue facoltà e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Lapiù in forma che mai. Concluso il Giubileo di Platino, Sua Maestà ha ricevuto in udienza il governatore del Nuovo Galles del Sud, Margaret Beazley. Fin qui nulla di strano, se non fosse che l'ormai inseparabile bastone di legno è sparito. Dallo scorso 12 ottobre, lanon ha mai lasciato a casa l'accessorio in grado di aiutarla a camminare. Mai fino a ieri, mercoledì 22 giugno. A testimoniare l'incredibile cambiamento, unadiffusa dalla stessaII su Instagram. Qui lasfoggia uno sgargiante abito giallo a fiori, 3 giri di perle e orecchini abbinati. Sembra dunque che i suoi successori debbano mettersi il cuore in pace: il suo regno durerà ancora a lungo. "Laha il controllo totale delle sue facoltà e di ...

