“Come la sua famosa mamma!”. 30 anni dopo tocca a lui su quella stessa passerella (Di giovedì 23 giugno 2022) In passerella per Versace 30 anni esatti dopo la sua famosa mamma: Carla Bruni figlio ha iniziato dallo stesso marchio che ha tenuto a battesimo lei, che è stata una delle top model indimenticabili degli anni Novanta. Ma forse non tutti conoscono questo ragazzo che ha mostrato le sue doti di modello durante la settimana milanese dedicata alla moda uomo. Il figlio di Carla Bruni si chiama Aurélien ed è nato nel 2001 dalla sua relazione con il filosofo e scrittore Raphaël Enthoven, al quale la modella e cantante è stata legata per 7 anni, dal 2000 al 2007. Dal marito Nicolas Sarkozy ha avuto Giulia, 10 anni e uno spiccato talento per la musica. Insomma, un talento ereditato ciascuno. Carla Bruni figlio, il debutto Come modello per ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Inper Versace 30esattila suamamma: Carla Bruni figlio ha iniziato dallo stesso marchio che ha tenuto a battesimo lei, che è stata una delle top model indimenticabili degliNovanta. Ma forse non tutti conoscono questo ragazzo che ha mostrato le sue doti di modello durante la settimana milanese dedicata alla moda uomo. Il figlio di Carla Bruni si chiama Aurélien ed è nato nel 2001 dalla sua relazione con il filosofo e scrittore Raphaël Enthoven, al quale la modella e cantante è stata legata per 7, dal 2000 al 2007. Dal marito Nicolas Sarkozy ha avuto Giulia, 10e uno spiccato talento per la musica. Insomma, un talento ereditato ciascuno. Carla Bruni figlio, il debuttomodello per ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Guedes piace molto alla #Roma, come già raccontato. E il #Valencia non può trattenerlo contro la sua volontà. Chia… - GuidoDeMartini : ????COME SI CAMBIA PER NON MORIRE???? Di Maio (nel 2017): Se vieni eletto nel Movimento 5 Stelle e scopri di non essere… - lucianonobili : “Assolto perché il fatto non sussiste”. Così finisce la vicenda Banca Etruria per Pier Luigi Boschi La fine di un i… - TOSADORIDANIELA : RT @SosArgo: Eva 1 anno - tg.piccola - 10 kg scarsi. Manto color cioccolato stupenda! Diffidente con l’uomo , come darle torto? Noi stiamo… - Pepi30788507 : RT @SosArgo: Eva 1 anno - tg.piccola - 10 kg scarsi. Manto color cioccolato stupenda! Diffidente con l’uomo , come darle torto? Noi stiamo… -