Colpo alla rete italiana di Anis Amri. Quattro arresti e 70 perquisizioni (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle prime ore della mattinata la Polizia ha eseguito Quattro misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli e 70 perquisizioni tra Caserta e Napoli nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla Dda di Napoli, sul terrorismo internazionale legata alla rete italiana dell’attentatore di Berlino, Anis Amri. Bloccata un’organizzazione che produceva documenti falsi. Aveva aiutato anche Anis Amri Gli agenti della Digos della Questura di Roma e della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione, coadiuvati dalle Digos delle Questure di Napoli e Caserta, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare che dispone il carcere per tre persone, un senegalese, un guineano ed un ghanese e gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle prime ore della mattinata la Polizia ha eseguitomisure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli e 70tra Caserta e Napoli nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dDda di Napoli, sul terrorismo internazionale legatadell’attentatore di Berlino,. Bloccata un’organizzazione che produceva documenti falsi. Aveva aiutato ancheGli agenti della Digos della Questura di Roma e della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione, coadiuvati dalle Digos delle Questure di Napoli e Caserta, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare che dispone il carcere per tre persone, un senegalese, un guineano ed un ghanese e gli ...

