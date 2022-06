CM.com – Juve-Pogba, il ritorno è alle porte: incontro con Rafaela Pimenta per gli ultimi dettagli | Primapagina (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 12:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è ormai dietro l’angolo. Le vacanze a Miami sono archiviate, così come lo sarà a breve il viaggio fatto in Guinea, terra di origine dei genitori, il centrocampista francese si prepara alla sua seconda vita bianconera che prenderà ufficialmente il via agli inizi di luglio, verosimilmente tra il 5 e l’8. ultimi dettagli, che potranno essere definiti già nella giornata di oggi: è andato infatti in scena a Milano un incontro tra la dirigenza Juventina e Rafaela Pimenta, avvocatessa che insieme a Enzo Raiola ha preso il posto del compianto Mino Raiola nella gestione ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 12:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Ildi Paulallantus è ormai dietro l’angolo. Le vacanze a Miami sono archiviate, così come lo sarà a breve il viaggio fatto in Guinea, terra di origine dei genitori, il centrocampista francese si prepara alla sua seconda vita bianconera che prenderà ufficialmente il via agli inizi di luglio, verosimilmente tra il 5 e l’8., che potranno essere definiti già nella giornata di oggi: è andato infatti in scena a Milano untra la dirigenzantina e, avvocatessa che insieme a Enzo Raiola ha preso il posto del compianto Mino Raiola nella gestione ...

