Cloe Bianco, la provveditrice agli studi del Veneto: «Non è stata mai demansionata, fake news sui giornali» (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo la versione del preside, sul caso Cloe Bianco arriva quella della provveditrice agli studi del Veneto. La direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo fa sapere oggi al Corriere del Veneto che i suoi uffici hanno completato la relazione chiesta dal ministero della Pubblica Istruzione per l’indagine sulla vicenda. Ma poi ci tiene a far sapere anche altro: «Innanzitutto è evidente che alcune delle cose riportate negli ultimi giorni da alcuni giornali sono inesatte. Cloe Bianco non fu allontanata dal ruolo di insegnante dopo il suo coming out avvenuto durante l’anno scolastico 2015-2016. Era una supplente iscritta a due graduatorie: quella per i docenti tecnico-pratici e quella relativa al personale ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo la versione del preside, sul casoarriva quella delladel. La direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo fa sapere oggi al Corriere delche i suoi uffici hanno completato la relazione chiesta dal ministero della Pubblica Istruzione per l’indagine sulla vicenda. Ma poi ci tiene a far sapere anche altro: «Innanzitutto è evidente che alcune delle cose riportate negli ultimi giorni da alcunisono inesatte.non fu allontanata dal ruolo di insegnante dopo il suo coming out avvenuto durante l’anno scolastico 2015-2016. Era una supplente iscritta a due graduatorie: quella per i docenti tecnico-pratici e quella relativa al personale ...

Pubblicità

espressonline : L’attacco a Cloe Bianco, i boia chi molla su Facebook, le commemorazioni di Salò, l’attacco ai libri “gender”, i co… - vladiluxuria : Chiedo a @DonazzanElena se non si sente almeno un po’ in colpa per il suicidio della docente transgender Cloe Bianc… - robertosaviano : Elena Donazzan appartiene a una classe politica che per un pugno di voti blandisce un elettorato omofobo e razzista… - PieraS11 : @tenniscrochet @ZanAlessandro questo suicidio le può interessare? O esistono solo i diritti di Cloe Bianco? Lei è u… - 4nnabeI : RT @fracco_: La scelta di allontanare Cloe fu dunque giuridicamente sbagliata, lo dice la Magistratura Democratica, oggi. L’errore giuridic… -