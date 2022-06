Cloe Bianco, a Venezia la protesta degli studenti per chiedere le dimissioni dell’assessora: «Transfobica» – Il video (Di giovedì 23 giugno 2022) «Adesso basta! dimissioni Donazzan». È questo il nome della manifestazione che si è svolta oggi pomeriggio 23 giugno a Venezia, in campo San Geremia, e a cui hanno partecipato almeno trecento persone. Nella manifestazione è intervenuto anche il politico e attivista Alessandro Zan, promotore dell’omonimo ddl contro l’omobitransfobia. Organizzata dalla Rete degli studenti Medi e dall’Unione degli Universitari, la protesta ricordava Cloe Bianco, l’ex professoressa suicida a causa della transfobia che le ha travolto la vita e, secondo quanto aveva raccontato, le causò un demansionamento nella scuola in cui insegnava. «Vergognati Donazzan», ha detto Zan ribadendo più volte la richiesta delle sue dimissioni. «Non può in nessun modo ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) «Adesso basta!Donazzan». È questo il nome della manifestazione che si è svolta oggi pomeriggio 23 giugno a, in campo San Geremia, e a cui hanno partecipato almeno trecento persone. Nella manifestazione è intervenuto anche il politico e attivista Alessandro Zan, promotore dell’omonimo ddl contro l’omobitransfobia. Organizzata dalla ReteMedi e dall’UnioneUniversitari, laricordava, l’ex professoressa suicida a causa della transfobia che le ha travolto la vita e, secondo quanto aveva raccontato, le causò un demansionamento nella scuola in cui insegnava. «Vergognati Donazzan», ha detto Zan ribadendo più volte la richiesta delle sue. «Non può in nessun modo ...

vladiluxuria : Chiedo a @DonazzanElena se non si sente almeno un po’ in colpa per il suicidio della docente transgender Cloe Bianc… - espressonline : L’attacco a Cloe Bianco, i boia chi molla su Facebook, le commemorazioni di Salò, l’attacco ai libri “gender”, i co… - robertosaviano : Elena Donazzan appartiene a una classe politica che per un pugno di voti blandisce un elettorato omofobo e razzista… - tina_martel : RT @fracco_: C’è questo post, sul blog di Cloe Bianco, che mi tormenta: “io sono brutta, sono una donna transgenere, un’offesa al mio gener… - pponsil : RT @fracco_: C’è questo post, sul blog di Cloe Bianco, che mi tormenta: “io sono brutta, sono una donna transgenere, un’offesa al mio gener… -