Civitavecchia, nel sottopasso della stazione arriva la videosorveglianza (Di giovedì 23 giugno 2022) Civitavecchia – “Con vera soddisfazione possiamo annunciare che la Città Metropolitana di Roma ha accolto la nostra richiesta di dotare il sottopasso della stazione ferroviaria di Civitavecchia di un sistema di videosorveglianza per poter contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il sudiciume visto in questi anni non era propriamente un bel biglietto da visita per pendolari, turisti e croceristi: con la nostra caparbietà siamo riusciti a convincere la Città metropolitana a concedere uno stanziamento di 20.000 euro per installare un sistema di telecamere che saranno utili pure per assicurare sicurezza a questo attraversamento così frequentato. L’intervento, invocato da molti anni dal consigliere comunale Vittorio Petrelli e rimasto inascoltato dalle istituzioni sovracomunali ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)– “Con vera soddisfazione possiamo annunciare che la Città Metropolitana di Roma ha accolto la nostra richiesta di dotare ilferroviaria didi un sistema diper poter contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il sudiciume visto in questi anni non era propriamente un bel biglietto da visita per pendolari, turisti e croceristi: con la nostra caparbietà siamo riusciti a convincere la Città metropolitana a concedere uno stanziamento di 20.000 euro per installare un sistema di telecamere che saranno utili pure per assicurare sicurezza a questo attraversamento così frequentato. L’intervento, invocato da molti anni dal consigliere comunale Vittorio Petrelli e rimasto inascoltato dalle istituzioni sovracomunali ...

