Cinevillage Monteverde | al via il 27 giugno la rassegna che porta il cinema nelle piazze di Roma

(Di giovedì 23 giugno 2022), l'iniziativa cheilnei quartieri di, trasloca per la prima volta a, dal 27al 7 settembre, in Largo Alessandrina Ravizza. Dal 27al 7 settembrediventa: il progetto promosso da AGIS Lazio, cheilall'aperto direttamente nei quartieri di, si sposta per la prima volta in Largo Alessandrina Ravizza. Oltre all'Associazione Generale dello Spettacolo altri imnti interlocutori sono coinvolti nella manifestazione:si avvale infatti del patrocinio del XII Municipio e della Regione Lazio.è ...

Pubblicità

TomassettiXII : ?????? Si è tenuta presso la Sala del Consiglio in Municipio la conferenza stampa con Anec Lazio, che ringrazio, in c… - ilmetropolitan : #Roma. #CineVillage torna a #Monteverde, la presentazione 22 Giugno - -

CinemaItaliano.Info

E, a breve, dal 27 giugno, partirà la programmazione di. ARTE. Dal 25 giugno, piazza Santa Maria in Trastevere diventerà un museo a cielo aperto, con gli appuntamenti di ' ...E, a breve, dal 27 giugno, partirà la programmazione di. ARTE. Dal 25 giugno, piazza Santa Maria in Trastevere diventerà un museo a cielo aperto, con gli appuntamenti di ' ... CINEVILLAGE MONTEVERDE 1 - A Roma dal 27 giugno al 7 settembre Cinevillage, l'iniziativa che porta il cinema nei quartieri di Roma, trasloca per la prima volta a Monteverde, dal 27 giugno al 7 settembre, in Largo Alessandrina Ravizza. Dal 27 giugno al 7 settembre ...Sarà una parata di grandi e grandissimi nomi della musica a conquistare i riflettori nel primo fine settimana d’estate. Le note tornano in piazza a dare il via alla ...