Cina contro Nato: “Ha scombussolato l’Europa, no a nuova guerra fredda” (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Esortiamo la Nato a smettere di provocare il confronto con linee ideologiche, diffondere disinformazione o fare dichiarazioni provocatorie sulla Cina e a porre fine ai tentativi di scatenare una nuova guerra fredda”. Si è espresso così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, secondo le dichiarazioni diffuse dal dicastero dopo il consueto briefing con la stampa, alla vigilia del vertice della Nato, accusata di aver “scombussolato” l’Europa e invitata a “smettere di rovinare l’Asia e il resto del mondo”. L’Alleanza, ha accusato, è “un prodotto della guerra fredda e la più grande alleanza militare a guida Usa”, una “organizzazione militare del Nord Atlantico” che ha “raggiunto la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Esortiamo laa smettere di provocare il confronto con linee ideologiche, diffondere disinformazione o fare dichiarazioni provocatorie sullae a porre fine ai tentativi di scatenare una”. Si è espresso così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, secondo le dichiarazioni diffuse dal dicastero dopo il consueto briefing con la stampa, alla vigilia del vertice della, accusata di aver “e invitata a “smettere di rovinare l’Asia e il resto del mondo”. L’Alleanza, ha accusato, è “un prodotto dellae la più grande alleanza militare a guida Usa”, una “organizzazione militare del Nord Atlantico” che ha “raggiunto la ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Cina contro Nato: 'Ha scombussolato l'Europa, no a nuova guerra fredda' - - MinaA8I96793095 : RT @ultimenotizie: Paesi del gruppo Brics (#Brasile, #Russia, #Cina e #Sudafrica), che rifiutano di aderire alle #sanzioni occidentali cont… - fisco24_info : Cina contro Nato: 'Ha scombussolato l'Europa, no a nuova guerra fredda': (Adnkronos) - Il portavoce del ministero d… - ledicoladelsud : Cina contro Nato: “Ha scombussolato l’Europa, no a nuova guerra fredda” - FranziscoFranz : @Aurelio_Mazza @GiorgiaMeloni @FratellidItalia ...e lo è tutt'ora, loro sanno benissimo che se non sei schierato pr… -