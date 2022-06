Cieli sereni o poco nuvolosi, ma occhio ai possibili rovesci pomeridiani (Di giovedì 23 giugno 2022) Tra giovedì e questo fine settimana il Nord-Italia si troverà lungo il bordo meridionale di una saccatura centrata tra la Gran Bretagna e la Penisola iberica mentre a sud-est avremo la presenza di un robusto anticiclone. Questa condizione porterà tempo caldo sulla nostra regione, anche se non mancheranno episodi instabili lungo i rilievi e a tratti sulle pianure adiacenti. Vediamo nel dettaglio, insieme a Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo le previsioni per i prossimi giorni. Giovedì 23 giugno 2022 Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sull’intera regione cielo sereno o poco nuvoloso. Tra il tardo pomeriggio e la sera tra i rilievi e l’alta pianura aumento della nuvolosità con possibili locali rovesci o temporali, nella medio-bassa pianura tempo generalmente asciutto.Temperature: Minime comprese ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Tra giovedì e questo fine settimana il Nord-Italia si troverà lungo il bordo meridionale di una saccatura centrata tra la Gran Bretagna e la Penisola iberica mentre a sud-est avremo la presenza di un robusto anticiclone. Questa condizione porterà tempo caldo sulla nostra regione, anche se non mancheranno episodi instabili lungo i rilievi e a tratti sulle pianure adiacenti. Vediamo nel dettaglio, insieme a Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo le previsioni per i prossimi giorni. Giovedì 23 giugno 2022 Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sull’intera regione cielo sereno onuvoloso. Tra il tardo pomeriggio e la sera tra i rilievi e l’alta pianura aumento dellatà conlocalio temporali, nella medio-bassa pianura tempo generalmente asciutto.Temperature: Minime comprese ...

