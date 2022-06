Ciclismo: Lorenzo Fortunato salterà i Campionati Italiani, doppia frattura e stop per l’atleta della Eolo-Kometa (Di giovedì 23 giugno 2022) Un’annata davvero da dimenticare. Lorenzo Fortunato non riesce a trovare le sensazioni giuste in questo 2022, anche a causa di tantissima sfortuna che lo sta colpendo. Caduto nella prima tappa del Giro d’Italia, l’atleta della Eolo-Kometa non ha convinto nella Corsa Rosa e ha provato a riscattarsi successivamente. Sono arrivate però altre due cadute tra Adriatica Ionica Race e Giro di Slovenia che lo hanno costretto al definitivo stop. Non sarà infatti al via dei Campionati Italiani in programma domenica. Ciclismo: Wout van Aert salterà i Campionati nazionali per una botta al ginocchio Come riportato dalla sua squadra, il corridore è stato sottoposto a una serie di accertamenti ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Un’annata davvero da dimenticare.non riesce a trovare le sensazioni giuste in questo 2022, anche a causa di tantissima sfortuna che lo sta colpendo. Caduto nella prima tappa del Giro d’Italia,non ha convinto nella Corsa Rosa e ha provato a riscattarsi successivamente. Sono arrivate però altre due cadute tra Adriatica Ionica Race e Giro di Slovenia che lo hanno costretto al definitivo. Non sarà infatti al via deiin programma domenica.: Wout van Aertnazionali per una botta al ginocchio Come riportato dalla sua squadra, il corridore è stato sottoposto a una serie di accertamenti ...

