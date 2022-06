Ciclismo, infortunio per van Aert che salta il campionato nazionale: ci sarà però al Tour de France (Di giovedì 23 giugno 2022) Il ciclista Wout van Aert non difenderà domenica il titolo di campione nazionale del Belgio. Ad annunciarlo è stato lo stesso atleta che, congiuntamente alla sua squadra, la Jumbo-Visma questa mattina, ha spiegato come si sia lievemente infortunato a un ginocchio durante il ritiro di Tignes qualche giorno fa. L’atleta ha però confermato la presenza al Tour de France, che scatta venerdì 1 luglio da Copenaghen con una crono di 13,2 km. “Fermarsi adesso è la decisione più saggia, non voglio compromettere il Tour” sono le parole del belga. Da segnalare anche l’infortunio di Lorenzo Fortunato, della Eolo-Kometa, che non prenderà parte al Tricolore di domenica ad Alberobello, in Puglia: per il bolognese frattura a una costola e allo scafoide della mano sinistra. ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Il ciclista Wout vannon difenderà domenica il titolo di campionedel Belgio. Ad annunciarlo è stato lo stesso atleta che, congiuntamente alla sua squadra, la Jumbo-Visma questa mattina, ha spiegato come si sia lievemente infortunato a un ginocchio durante il ritiro di Tignes qualche giorno fa. L’atleta haconfermato la presenza alde, che scatta venerdì 1 luglio da Copenaghen con una crono di 13,2 km. “Fermarsi adesso è la decisione più saggia, non voglio compromettere il” sono le parole del belga. Da segnalare anche l’di Lorenzo Fortunato, della Eolo-Kometa, che non prenderà parte al Tricolore di domenica ad Alberobello, in Puglia: per il bolognese frattura a una costola e allo scafoide della mano sinistra. ...

