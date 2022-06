(Di giovedì 23 giugno 2022) Mancano solo tre giorni all’incoronazione del nuovo campione italiano diper il 2022, colui che succederà a Sonny Colbrelli nell’albo d’oro.una gara assai particolare, tutta ambientata sulle strade pugliesi tra Marina di Ginosa ed Alberobello; un percorso che strizza l’occhio a molte tipologie di vincitori, tra velocisti resistenti in salita e corridori da classiche. Saranno 237,1 chilometri piuttosto impegnativi; il primo circuito arriva dopo 25 chilometri, entrando nel primo dei tre circuiti previsti checaratterizzato dalla salita di Gaudella, da scalare due volte. Subito dopo, un altro tratto in linea con un’altra salita, quella di Mottola, abbastanza impegnativa. Tocca poi ad un tratto vallonato, in cui si attraverserà per la prima volta la linea del traguardo. Al secondo passaggio si entrerà quindi nel ...

Pubblicità

OA Sport

Ecco allora che domenica 22 maggio 2022 sarà una data memorabile per ilvaldostano. I ...con orario continuato dalle 9.00 alle 17.30 per consentire agli spettatori di raggiungere ildi ...Ecco allora che domenica 22 maggio 2022 sarà una data memorabile per ilvaldostano. I ...con orario continuato dalle 9.00 alle 17.30 per consentire agli spettatori di raggiungere ildi ... Ciclismo, il percoso dei Campionati Italiani sarà impegnativo e ricalcherà quello dei Mondiali in Australia. Bennati monitora gli azzurri Mancano solo tre giorni all'incoronazione del nuovo campione italiano di ciclismo per il 2022, colui che succederà a Sonny Colbrelli nell'albo d'oro. Sarà una gara assai particolare, tutta ambientata ...Ciclismo L’ennesima magia di una stagione fantastica. L’Allievo di Faloppio vince la prova a cronometro sulle strade del Friuli: «Sempre una bella soddisfazione» La vittoria, quella che ti consacra al ...