Ci tolgono pure il biliardino! Per il fisco è come il videopoker, balneari infuriati (Di giovedì 23 giugno 2022) Addio a biliardini e ping pong negli stabilimenti della costa laziale, almeno per ora. Questo l'infausto effetto generato da una determinazione del 2021 disposta dall'Agenzia delle Dogane, la quale obbliga i gestori di locali pubblici, siti balneari compresi, a produrre entro il 15 giugno 2022 un'autocertificazione per ottenere un «nulla osta di esercizio» sugli «apparecchi d'intrattenimento», pena una sanzione di ben 4mila euro. Alla stregua dei videopoker o delle slot machine, per installare un biliardino ci sarebbe insomma bisogno di un'autorizzazione specifica che certifichi il corretto funzionamento dell'apparecchio. Una novità arrivata all'improvviso attraverso il tam tam dei social, che ha costretto molti gestori dei lidi laziali a riporre in fretta e furia nei magazzini i tradizionali giochi da spiaggia per evitare di incappare in multe ...

