Chiellino | Tutelare la risorsa idrica | sfida per cittadini e imprese

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Misurare la nostra improntacomee pianificare i risparmi perlaacqua goccia per goccia. Questo il messaggio di Gabriella, presidente di eAmbiente Group, società di consulenza e progettazione ambientale, a fronte dell'emergenzache il Paese sta affrontando in queste settimane. Uno sguardo d'insieme per fotografare la situazione attuale e gli ambiti sui quali intervenire. A cominciare da definizione e ‘peso' della nostra improntasull'ambiente. “L'acqua è unache diversamente dall'energia, non può essere trasferita per lunghe distanze, è limitata ed in alcuni paesi scarseggia o è salata”, spiega all'Adnkronos. Fondamentale, in ...