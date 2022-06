Chiambretti, dopo la polemica sull’assegno alla figlia parla il suo legale (Di giovedì 23 giugno 2022) Piero Chiambretti al centro della polemica per la richiesta di riduzione dell’assegno alla figlia. Il legale del conduttore è intervenuto per spiegarne i motivi. Da ormai diversi giorni il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti si trova al centro di alcune polemiche. Nello specifico il tutto è nato in seguito ad una particolare richiesta fatta dal conduttore ovvero quella di poter ridurre da 3000 a 800 euro l’assegno di mantenimento previsto per la figlia di appena 11 anni. Questa richiesta ha fatto molto discutere tanto da aver costretto il conduttore ad intervenire per spiegare i motivi della sua richiesta. Piero Chiambretti al centro della polemica Quella tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa è ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 23 giugno 2022) Pieroal centro dellaper la richiesta di riduzione dell’assegno. Ildel conduttore è intervenuto per spiegarne i motivi. Da ormai diversi giorni il noto conduttore televisivo Pierosi trova al centro di alcune polemiche. Nello specifico il tutto è nato in seguito ad una particolare richiesta fatta dal conduttore ovvero quella di poter ridurre da 3000 a 800 euro l’assegno di mantenimento previsto per ladi appena 11 anni. Questa richiesta ha fatto molto discutere tanto da aver costretto il conduttore ad intervenire per spiegare i motivi della sua richiesta. Pieroal centro dellaQuella tra Pieroe Federica Laviosa è ...

