Chi l'ha visto, Federica Sciarelli furiosa difende Piera Maggio: cos'è accaduto durante la puntata di ieri (Di giovedì 23 giugno 2022) Vogliamo denunciare che ieri è stato pubblicato un post davvero vergognoso su un sito che si chiama Calabria da Sogno.it. Il sito annuncia la morte di Piera Maggio. E poi viene ripreso, come spesso ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 giugno 2022) Vogliamo denunciare cheè stato pubblicato un post davvero vergognoso su un sito che si chiama Calabria da Sogno.it. Il sito annuncia la morte di. E poi viene ripreso, come spesso ...

Pubblicità

DiMarzio : #Bellanova raccontato da chi lo ha visto crescere nella primavera dell’@acmilan. Racconti e aneddoti sul terzino or… - LauraPausini : Grazie a Ilaria e Tamara che hanno interpretato le storie di Alessia e Anna sul palco di #unanessunacentomila. Ho d… - GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI MASCHERINE ?? ?? BASTA: la vogliamo smettere di rendere impossibile la vita degli italiani con le m… - GiuseppeCapu : RT @difenacum: Chi ha appoggiato il cellulare sul tetto della macchina, ha fatto 2km per andare a bere una birra e frenando lo ha visto dec… - Loretomammamia : @LanaSgorshkova Certamente ma non avevo visto niente perché ero a lavorare ma era pieno di cose come cilena del ter… -