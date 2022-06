Chi l’ha visto, Federica Sciarelli difende Piera Maggio: cos’è successo? | “Una mancanza di rispetto” (Di giovedì 23 giugno 2022) Un fatto increscioso è successo a Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa ormai anni fa: anche lei è rimasta vittima delle fake news. Negli ultimi giorni è circolata una voce su Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa davanti il cancello della sua casa a Mazzara del Vallo. Per anni la donna non ha mai smesso di lottare e credere che un giorno sua figlia sarà ritrovata e tornerà a riabbracciarla. Diversi siti su internet hanno riportato la più che falsa notizia della sua morte. Ebbene si, molti hanno annunciato la presunta morte della donna; il tutto sarà probabilmente partito da una singola fonte che ha voluto fare uno scherzo di più che pessimo gusto nei confronti di Piera Maggio. Poi si sa come funziona ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 giugno 2022) Un fatto increscioso è, la mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa ormai anni fa: anche lei è rimasta vittima delle fake news. Negli ultimi giorni è circolata una voce su, la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa davanti il cancello della sua casa a Mazzara del Vallo. Per anni la donna non ha mai smesso di lottare e credere che un giorno sua figlia sarà ritrovata e tornerà a riabbracciarla. Diversi siti su internet hanno riportato la più che falsa notizia della sua morte. Ebbene si, molti hanno annunciato la presunta morte della donna; il tutto sarà probabilmente partito da una singola fonte che ha voluto fare uno scherzo di più che pessimo gusto nei confronti di. Poi si sa come funziona ...

Pubblicità

FBiasin : Non devi mai dire “la mia squadra è più forte” dopo una sconfitta: è un assist per i detrattori. Non devi mai dire… - RaiNews : La premier estone in un’intervista ha anche detto: “Chi ha vissuto l’occupazione russa sa che Putin deve essere fer… - LucaBizzarri : Tassista genovese mi carica e parte dallo stato mafioso che ci ha ingannato coi vaccini come i Maneskin che hanno v… - NicolaOliv20 : - MangelaVilo : @femmefleurie È stato in gamba chi ha individuato la vittima di bullismo e l'ha avvisata. Al posto del ragazzo avre… -