Chi l'ha Visto, annuncio shock di Federica Sciarelli: "Annuncia la morte di Piera Maggio" (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle scorse ore è accaduto qualcosa di vergognoso e sconvolgente: su una pagina Facebook è apparso l'annuncio della morte di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone: il punto è che la donna è viva e vegeta ed ha condiviso l'annuncio smentendolo e rivolgendosi direttamente a coloro che lo hanno pubblicato. Anche Federica Sciarelli di Chi l'ha Visto ha commentato l'accaduto senza limitare lo sdegno. Nella serata di due giorni fa è stata Piera Maggio in persona a condividere il post con la fake news, per rassicurare follower e conoscenti del fatto di essere ancora più che viva: "ANCORA NON SONO MORTA! Per coloro che stavano già festeggiando la notizia, non vorrei che gli abbia rovinato la ...

