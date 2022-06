Chi è la tiktoker che ha inventato il corsivoe, Elisa Esposito? Curiosità, social e biografia (Di giovedì 23 giugno 2022) Elisa Esposito sta spopolando su TikTok per la sua capacità di parlare e insegnare il corsivo. Ma di cosa si tratta esattamente? Il corsivo, per farla breve, è un trend che spinge ad adottare una nuova cadenza milanese nel parlare, a dir poco particolare. Una tendenza che ha ottenuto un successo incredibile sul web, tanto da diventare un vero e proprio fenomeno, anche se qualcuno sostiene che l’origine del corsivo sarebbe marchigiana (ideato dalla tiktoker Giulia Caselli, ndr). Sta di fatto che Elisa Esposito è ormai uno dei personaggi del momento, tanto da essere invitata anche a Propaganda Live per leggere in corsivo l’ormai noto comizio tenuto da Giorgia Meloni in Spagna, anch’esso diventato rapidamente virale. Ma cosa sappiamo di Elisa Esposito? La giovane è nata ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 23 giugno 2022)sta spopolando su TikTok per la sua capacità di parlare e insegnare il corsivo. Ma di cosa si tratta esattamente? Il corsivo, per farla breve, è un trend che spinge ad adottare una nuova cadenza milanese nel parlare, a dir poco particolare. Una tendenza che ha ottenuto un successo incredibile sul web, tanto da diventare un vero e proprio fenomeno, anche se qualcuno sostiene che l’origine del corsivo sarebbe marchigiana (ideato dallaGiulia Caselli, ndr). Sta di fatto cheè ormai uno dei personaggi del momento, tanto da essere invitata anche a Propaganda Live per leggere in corsivo l’ormai noto comizio tenuto da Giorgia Meloni in Spagna, anch’esso diventato rapidamente virale. Ma cosa sappiamo di? La giovane è nata ...

