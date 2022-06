”Che ca**o guardi?”, accerchiato e pestato a sangue da tre uomini: è gravissimo (Di giovedì 23 giugno 2022) Fiumicino. Un’occhiata di troppo che potrebbe avere innescato la reazione spropositata da parte dei tre aggressori che si sono avventati sull’uomo con una ferocia senza precedenti. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì scorso, 22 giugno. Gli aggressori hanno accerchiato la loro vittima e gli si sono scagliati contro con calci e pugni, finché non lo hanno lasciato stremato al suolo. Poi, hanno continuato ad infierire sino all’arrivo dei Carabinieri. Uno sguardo di troppo a Fiumicino Il pestaggio è finito nel sangue per la vittima, un residente di Fiumicino di 46 anni, ora ricoverato in ospedale con prognosi riservata in gravissime condizioni di salute. L’aggressione è avvenuta su via Tago all’improvviso, senza neppure il tempo di realizzare il motivo che l’avesse scatenata. Ma quel che è peggio è che i colpi inferti alla vittima non si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) Fiumicino. Un’occhiata di troppo che potrebbe avere innescato la reazione spropositata da parte dei tre aggressori che si sono avventati sull’uomo con una ferocia senza precedenti. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì scorso, 22 giugno. Gli aggressori hannola loro vittima e gli si sono scagliati contro con calci e pugni, finché non lo hanno lasciato stremato al suolo. Poi, hanno continuato ad infierire sino all’arrivo dei Carabinieri. Uno sguardo di troppo a Fiumicino Il pestaggio è finito nelper la vittima, un residente di Fiumicino di 46 anni, ora ricoverato in ospedale con prognosi riservata in gravissime condizioni di salute. L’aggressione è avvenuta su via Tago all’improvviso, senza neppure il tempo di realizzare il motivo che l’avesse scatenata. Ma quel che è peggio è che i colpi inferti alla vittima non si ...

Pubblicità

gparagone : Un ministro della Repubblica che si permette di dire a un Lavoratore 'perchè ca**o parli?' è esattamente il......mi… - gparagone : 'Perché ca**o parliamo? Perché voi al governo siete degli INFAMI! E noi, che non dimentichiamo, vi restituiremo t… - CapitanHarlok6 : RT @virnatwit: #Bologna torna a 1000 contagi al giorno. Io ho 1 giorno di #smartworking a settimana e lavoro in parte a contatto con un pub… - CorriereCitta : ”Che ca**o guardi?”, accerchiato e pestato a sangue da tre uomini: è gravissimo - marketingpmi : RT @virnatwit: #Bologna torna a 1000 contagi al giorno. Io ho 1 giorno di #smartworking a settimana e lavoro in parte a contatto con un pub… -