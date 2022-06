Charlene di Monaco in Norvegia: il primo Royal Tour dopo la malattia (Di giovedì 23 giugno 2022) Charlene di Monaco sta meglio. Prova sono le foto diffuse dalla Casa Reale norvegese che mostrano la principessa sorridente durante la visita ufficiale del 22 giugno a Oslo. Con lei il marito Alberto e i figli (foto: Getty) Era più di un anno che Charlene di Monaco non andava all’estero per un Royal Tour. Da quando, vale a dire, era rimasta bloccata in Sudafrica per un’infezione all’apparato otorinolaringoiatra. Ieri, invece, è tornata a calcare il suolo di un altro Paese in veste ufficiale. È stata in Norvegia, a Oslo, in compagnia del principe Alberto e dei suoi due figli. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Charlene DI Monaco Charlene di Monaco e il viaggio in Norvegia I sudditi del ... Leggi su amica (Di giovedì 23 giugno 2022)dista meglio. Prova sono le foto diffuse dalla Casa Reale norvegese che mostrano la principessa sorridente durante la visita ufficiale del 22 giugno a Oslo. Con lei il marito Alberto e i figli (foto: Getty) Era più di un anno chedinon andava all’estero per un. Da quando, vale a dire, era rimasta bloccata in Sudafrica per un’infezione all’apparato otorinolaringoiatra. Ieri, invece, è tornata a calcare il suolo di un altro Paese in veste ufficiale. È stata in, a Oslo, in compagnia del principe Alberto e dei suoi due figli. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIdie il viaggio inI sudditi del ...

