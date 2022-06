Centro: Romani, 'cantiere dopo ballottaggi, non disperdere esperienza Draghi' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Il Centro si sta affollando di personalità politiche, ma anche di un certo consenso elettorale, secondo il voto delle amministrative. È sicuramente il quadrante politico che oggi rappresenta la razionalità e anche quell'agenda Draghi che ci sta consentendo di affrontare le tante emergenze all'ordine del giorno. Ben venga dunque che, anche da molto lontano, ci sia chi converga su queste posizioni e si aggiunga a chi come noi, primi nel Centrodestra, ci dichiarammo a favore di un governo di unità nazionale". Lo dichiara Paolo Romani, capo delegazione di Italia al Centro al Senato. "Per la prossima legislatura vanno assolutamente fatte due considerazioni fondamentali: la legge elettorale e le sfide per il prossimo futuro. Il Rosatellum, con il taglio dei parlamentari, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Ilsi sta affollando di personalità politiche, ma anche di un certo consenso elettorale, secondo il voto delle amministrative. È sicuramente il quadrante politico che oggi rappresenta la razionalità e anche quell'agendache ci sta consentendo di affrontare le tante emergenze all'ordine del giorno. Ben venga dunque che, anche da molto lontano, ci sia chi converga su queste posizioni e si aggiunga a chi come noi, primi neldestra, ci dichiarammo a favore di un governo di unità nazionale". Lo dichiara Paolo, capo delegazione di Italia alal Senato. "Per la prossima legislatura vanno assolutamente fatte due considerazioni fondamentali: la legge elettorale e le sfide per il prossimo futuro. Il Rosatellum, con il taglio dei parlamentari, ...

