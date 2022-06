Centro: 'Italia al centro' di Toti, 'noi distanti da Brugnaro' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “In merito alle ricostruzioni che continuano a susseguirsi, precisiamo che il presidente Giovanni Toti e il partito da lui guidato, ‘Italia al centro', sono da tempo del tutto estranei a ‘Coraggio Italia' di Luigi Brugnaro. Lo scioglimento del gruppo parlamentare alla Camera e le evoluzioni che si attendono per i prossimi giorni in Senato fanno venir meno anche l'ultima residua coabitazione tecnica tra i due soggetti, che hanno totale reciproca estraneità politica. Le scelte parlamentari e non solo delle prossime ore renderanno ancora più evidente tale circostanza e la distanza fra gli indirizzi politici dei due movimenti”. E' quanto si legge in una nota di 'Italia al centro', il partito guidato da Giovanni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “In merito alle ricostruzioni che continuano a susseguirsi, precisiamo che il presidente Giovannie il partito da lui guidato, ‘al', sono da tempo del tutto estranei a ‘Coraggio' di Luigi. Lo scioglimento del gruppo parlamentare alla Camera e le evoluzioni che si attendono per i prossimi giorni in Senato fanno venir meno anche l'ultima residua coabitazione tecnica tra i due soggetti, che hanno totale reciproca estraneità politica. Le scelte parlamentari e non solo delle prossime ore renderanno ancora più evidente tale circostanza e la distanza fra gli indirizzi politici dei due movimenti”. E' quanto si legge in una nota di 'al', il partito guidato da Giovanni ...

