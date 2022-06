Cdp: Franco, “Il piano 2022-2024 è bilanciato e ambizioso” (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – “Il piano strategico 2022-2024 della Cassa Depositi e Prestiti, approvato lo scorso novembre, è bilanciato ed ambizioso, sia per gli obiettivi quantitativi che per la coerenza degli obiettivi con gli indirizzi del governo e le direttrici del Pnrr”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel suo intervento alla presentazione della relazione annuale sull’attività della Cassa da parte della Commissione di vigilanza. “E’ un piano che ruota intorno alla sua missione di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo ruolo di banca di sviluppo nazionale, di banca strategica nazionale”, ha aggiunto il ministro. Franco ha quindi sottolineato quanto sia “importante che Cdp sia percepita come parte del Paese e nono solo romana”. ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – “Ilstrategicodella Cassa Depositi e Prestiti, approvato lo scorso novembre, èed, sia per gli obiettivi quantitativi che per la coerenza degli obiettivi con gli indirizzi del governo e le direttrici del Pnrr”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele, nel suo intervento alla presentazione della relazione annuale sull’attività della Cassa da parte della Commissione di vigilanza. “E’ unche ruota intorno alla sua missione di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo ruolo di banca di sviluppo nazionale, di banca strategica nazionale”, ha aggiunto il ministro.ha quindi sottolineato quanto sia “importante che Cdp sia percepita come parte del Paese e nono solo romana”. ...

