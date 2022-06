Caso Gigi Bici, Barbara Pasetti accusata anche di omicidio: Criscuolo non ha voluto uccidere l’ex (Di giovedì 23 giugno 2022) “Ora mio padre potrà avere giustizia“. Katia Criscuolo sin dal primo giorno si è battuta per avere la verità su quella che all’inizio sembrava solo una scomparsa. Ha sempre cercato di capire che cosa fosse successo a suo padre, Gigi Bici, e anche in queste settimane, ha atteso che la verità venisse a galla. Non può quindi che tirare un sospiro di sollievo adesso che per Barbara Pasetti, è arrivata anche l’accusa di omicidio. Una nuova svolta sulle indagini per la morte di suo padre, Luigi Criscuolo. Barbara Pasetti non ha solo occultato il cadavere di Gigi Bici ma è anche accusata di averlo ucciso. Tre gradi di giudizio serviranno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 giugno 2022) “Ora mio padre potrà avere giustizia“. Katiasin dal primo giorno si è battuta per avere la verità su quella che all’inizio sembrava solo una scomparsa. Ha sempre cercato di capire che cosa fosse successo a suo padre,, ein queste settimane, ha atteso che la verità venisse a galla. Non può quindi che tirare un sospiro di sollievo adesso che per, è arrivatal’accusa di. Una nuova svolta sulle indagini per la morte di suo padre, Luiginon ha solo occultato il cadavere dima èdi averlo ucciso. Tre gradi di giudizio serviranno ...

