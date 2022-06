Caso Elena Del Pozzo, ai funerali presente anche la madre: caos fuori dalla chiesa (Di giovedì 23 giugno 2022) Nella giornata di ieri, 22 Giugno 2022, si sono svolti i funerali di Elena Del Pozzo, la bimba siciliana di quasi cinque anni uccisa brutalmente da sua madre Martina Patti. La funzione è stata commovente e una marea di persone ha raggiunto la cattedrale di Sant’Agata a Catania per dare un ultimo saluto alla piccola. Un dettaglio però ha scatenato l’ira dei partecipanti: la presenta della madre di Elena è stata ritenuta un gesto vergognoso. In tanti si sono scagliati verbalmente contro la donna, come riportato da La Stampa. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto.



Ieri, 22 Giugno 2022, c'è stato l'ultimo saluto alla piccola Elena Del Pozzo. Davanti l'altare sulla bara bianca la sua famiglia ha esposto una sua foto. Il nonno materno della bimba ha ...

