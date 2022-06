Caso Anguissa al Napoli? Mourinho ne approfitta: mossa a sorpresa per portarlo alla Roma! (Di giovedì 23 giugno 2022) Durante il programma sportivo “Si gonfia la Rete” su Radio Marte è stata approfondita la voce di mercato che interessa Andrè Frank Zambo Anguissa, secondo la quale il centrocampista camerunese sarebbe in partenza. Assieme al suo agente, infatti, avrebbe comunicato al Napoli il proprio dissenso riguardo la questione dei bonus: quest’ultimi, secondo l’accordo, sarebbero dovuti arrivare inizialmente dal Fulham; per sopperire tale mancanza la società del Napoli si era incaricata di sopperire a tale manchevolezza. I bonus, però, non sarebbero arrivati mai, creando malcontento e allontanando momentaneamente calciatore e società. FOTO: Getty – Anguissa Napoli Ne vorrebbe approfittare José Mourinho, estimatore del giocatore, che secondo indiscrezioni avrebbe chiamato ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 giugno 2022) Durante il programma sportivo “Si gonfia la Rete” su Radio Marte è stata approfondita la voce di mercato che interessa Andrè Frank Zambo, secondo la quale il centrocampista camerunese sarebbe in partenza. Assieme al suo agente, infatti, avrebbe comunicato alil proprio dissenso riguardo la questione dei bonus: quest’ultimi, secondo l’accordo, sarebbero dovuti arrivare inizialmente dal Fulham; per sopperire tale mancanza la società delsi era incaricata di sopperire a tale manchevolezza. I bonus, però, non sarebbero arrivati mai, creando malcontento e allontanando momentaneamente calciatore e società. FOTO: Getty –Ne vorrebbere José, estimatore del giocatore, che secondo indiscrezioni avrebbe chiamato ...

Pubblicità

ContropiedeA : Perchè l'ipotesi di un addio? C'è la Roma a pressare? - Dekmar83 : @napoliefutbol Non ti dimenticare del 'caso Anguissa'?????? - Escoalbar95 : @manu67915486 Eh ok, ma significa spendere, sarebbero almeno 5/6 innesti. Non sono sicuro che il budget sia così am… - raffaele2581942 : @AureDeLaurentis PRESIDENTE PARLI DEL CASO ANGUISSA. VOGLIAMO SAPERE. - PPanariello : Al Corsport si 'lamentano' che 'nonostante 40 milioni già investiti, una parte di tifoseria contesta'. Lo stesso gi… -