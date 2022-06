Casini in visita al Sassuolo «per condividere strategie e sfide per il futuro della Serie A» (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo Formello, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, fa visita anche al centro sportivo del Sassuolo. Il club emiliano ne ha dato notizia sul suo sito ufficiale, dichiarando che l’incontro è stato finalizzato non solo a far conoscere il centro da vicino ma anche per condividere strategie e sfide per il futuro della Lega Serie A. Gradita visita a Sassuolo – quest’oggi – da parte del Presidente della Lega Seria A Lorenzo Casini che per l’intera mattinata si è trattenuto presso il Mapei Football Center accolto dall’A.D. Giovanni Carnevali. “L’incontro – si legge nella nota del club – è servito per far conoscere da vicino una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo Formello, il presidenteLegaA, Lorenzo, faanche al centro sportivo del. Il club emiliano ne ha dato notizia sul suo sito ufficiale, dichiarando che l’incontro è stato finalizzato non solo a far conoscere il centro da vicino ma anche perper ilLegaA. Gradita– quest’oggi – da parte del PresidenteLega Seria A Lorenzoche per l’intera mattinata si è trattenuto presso il Mapei Football Center accolto dall’A.D. Giovanni Carnevali. “L’incontro – si legge nella nota del club – è servito per far conoscere da vicino una ...

Pubblicità

napolista : #Casini in visita al Sassuolo «per condividere strategie e sfide per il futuro della Serie A» Il presidente della… - sassuolonews : Casini, presidente della Lega A, in visita al Sassuolo: i dettagli - SassuoloUS : ?? Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, in visita al #MapeiFootballCenter I dettagli ??… - Filippo_Casini : Questa mattina visita al nido alla domanda 'Cosa è un assessore?' potrei aver risposto 'È come se il Sindaco fosse… - casini_roberta : Lucignano, torna l'appuntamento con 'Visita sotto le stelle' :: Eventi e Cultura | Arezzo24 -

Il presidente della Lega in visita al Mapei Football Center Il Sassuolo Calcio ha comunicato la presenza al Mapei Football Center del Presidente della Lega Seria A Lorenzo Casini . La mattina del 23 giugno 2022, accolto da Giovanni Carnevali , Casini ha conosciuto da vicino il centro sportivo e le strategie neroverdi , visitando la struttura e toccando con mano il progetto tecnico e strutturale sassolese. SORTEGGIO SERIE A 2022 - 2023: LE ... Bagno a Ripoli, gemellaggio con La Garenne - Colombes Sabato mattina visita al centro equestre de La Garenne - Colombes oggetto di una recente ...il patto di gemellaggio che l'emergenza ci aveva obbligati a rimandare - dichiara il sindaco Francesco Casini ... ModenaToday Il presidente della Lega in visita al Mapei Football Center Il Sassuolo Calcio ha comunicato la presenza al Mapei Football Center del Presidente della Lega Seria A Lorenzo Casini. La mattina del 23 giugno 2022, accolto da Giovanni Carnevali, Casini ha conosciu ... Le strane manovre politiche di Lotito, Barone e Casini con Infantino Avviata una richiesta informale della Lega Serie A alla Fifa per risollevare il calcio italiano: un torneo delle squadre italiane fra novembre e dicembre ... Il Sassuolo Calcio ha comunicato la presenza al Mapei Football Center del Presidente della Lega Seria A Lorenzo. La mattina del 23 giugno 2022, accolto da Giovanni Carnevali ,ha conosciuto da vicino il centro sportivo e le strategie neroverdi , visitando la struttura e toccando con mano il progetto tecnico e strutturale sassolese. SORTEGGIO SERIE A 2022 - 2023: LE ...Sabato mattinaal centro equestre de La Garenne - Colombes oggetto di una recente ...il patto di gemellaggio che l'emergenza ci aveva obbligati a rimandare - dichiara il sindaco Francesco... Sassuolo, Presidente Serie A Casini in visita al Mapei Football Center Il Sassuolo Calcio ha comunicato la presenza al Mapei Football Center del Presidente della Lega Seria A Lorenzo Casini. La mattina del 23 giugno 2022, accolto da Giovanni Carnevali, Casini ha conosciu ...Avviata una richiesta informale della Lega Serie A alla Fifa per risollevare il calcio italiano: un torneo delle squadre italiane fra novembre e dicembre ...