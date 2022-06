Cashback Very: ricarica omaggio pari al costo mensile dell’offerta (Di giovedì 23 giugno 2022) Cashback Very è la promo estiva che permette di ricevere una ricarica omaggio pari al costo mensile dell’offerta scelta valida per tutte le nuove attivazioni che avvengono entro l’11 luglio. Le tariffe Very sono più convenienti se proveni da determinati operati e permettono di avere fino a 220 GB di dati mensili con chiamate e messaggi illimitati. In più, se ti porta un amico entrambi ricevete credito gratuito, fino a 10€, e una volta effettuato il passaggio puoi fare lo stesso a tua volta e guadagnare fino a 100€ da utilizzare come credito. In pratica, circa un anno in regalo da Very Mobile. Porta un amico in Very, fino a 100€ in regalo Con Cashback Very hai una ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 23 giugno 2022)è la promo estiva che permette di ricevere unaalscelta valida per tutte le nuove attivazioni che avvengono entro l’11 luglio. Le tariffesono più convenienti se proveni da determinati operati e permettono di avere fino a 220 GB di dati mensili con chiamate e messaggi illimitati. In più, se ti porta un amico entrambi ricevete credito gratuito, fino a 10€, e una volta effettuato il passaggio puoi fare lo stesso a tua volta e guadagnare fino a 100€ da utilizzare come credito. In pratica, circa un anno in regalo daMobile. Porta un amico in, fino a 100€ in regalo Conhai una ...

