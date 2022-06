Caruso-Zapata Miralles in tv oggi | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2022

(Di giovedì 23 giugno 2022) Salvatoresfiderà lo spagnolo Bernabenel turno decisivo delledi. L’ultimo ostacolo prima del tabellone principale è durissimo per il siciliano. L’iberico, infatti, ha da poco (ri)conquistato la top cento grazie agli ottavi di finale ottenuti al Roland Garros ed in generale è un giocatore che da anni naviga con ottimi risultati nei grandi palcoscenici. Anche sull’erba sa come farsi valere, come hanno confermato le facili vittorie ai danni dell’indiano Bhambri e del francese Hoang. Con l’azzurro non ci sono precedenti.ha dalla sua la voglia di rifarsi dopo un periodo molto complicato a livello di risultati. Qui a Londra sembra aver ritrovato un po’ dello smalto perduto. Con lo slovacco Horansky e ...

Wimbledon Erano partiti in 16, sono arrivati solamente in 3 Salvatore Caruso, Andreas Seppi e Andrea Vavassori riescono a raggiungere il turno decisivo nel tabellone delle qualificazioni.